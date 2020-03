Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: out Eriksen

Sono state annunciate le formazioni ufficiali del derby d’Italia: diamo un’occhiata alle scelte di Conte e Sarri a poco più di un’ora dall’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Juve-Inter

Sta per cominciare uno dei derby d’Italia più discussi di sempre, tra rinvii e attacchi al veleno. Alla fine si giocherà in un Allianz Stadium chiuso al pubblico, vista l’emergenza coronavirus, ma la polizia fa fatica a contenere gli assembramenti di tifosi all’esterno degli alberghi delle due squadre. Che intanto sono già arrivate nell’impianto di Torino. Conte lascia inizialmente Eriksen in panchina e si affida al centrocampo tutto grinta formato da Vecino, Barella e Brozovic. Sorprese nell’11 iniziale di Sarri: si rivede il tridente, con Douglas Costa dal primo minuto, ancora out Pjanic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.