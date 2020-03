Juventus-Inter, il gesto di Ronaldo per stemperare la tensione (VIDEO)

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter ha lanciato un messaggio ai tifosi, consapevole di essere ripreso dalle telecamere.

Il gesto di CR7 prima di Juve-Inter

Forse una protesta, forse un modo per stemperare la tensione. La Juventus aveva da poco raggiunto l’impianto di casa, i calciatori si apprestavano a cambiarsi in uno stadio stranamente silenzioso nonostante stesse per cominciare Juve-Inter. Il protoghese, all’atto di scendere dal bus societario, ha cominciato a dare una serie di saluti immaginari con la mano, immaginando di schiacciare il 5 ai tifosi. Non è dato chiaramente capire se si è trattata di una forma di protesta per il fatto di dover giocare a porte chiuse, o se è stato uno modo per affermare quanto i tifosi siano importanti e manchino ad un campione come lui. In ogni caso, è sempre CR7.