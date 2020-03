Tweet on Twitter

Notizie Serie A: Spadafora contro Lega Serie A e Sky

Notizie Serie A Spadafora | L’Italia e il calcio italiano nel caos. Martedì si terrà un consiglio straordinario federale convocato direttamente dal presidente FIGC Gabriele Gravina. Possibile che da martedì il campionato italiano e il mondo del calcio si fermino fino al 3 aprile per il momento a causa dell’emergenza coronavirus. Intanto, sono arrivate le parole del ministro Spadafora a seguito del 26esimo turno sceso in campo in queste ore.

Allarme Coronavirus in Serie A, le parole di Spadafora

Queste le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al programma televisivo Quelli che il calcio: “Non condivido assolutamente la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno. Potrebbero esserci conseguenze su tutto il campionato,il calcio riprenderà quando sarà finito tutto ancora meglio. Bisogna fermare la diffusione del contagio, non dobbiamo mettere a rischio la salute dei giocatori degli arbitri, dei tecnici e dei tifosi.

La Lega di Serie A e Sky si erano già rifiutate di concedere a migliaia di italiani le partite in chiaro. Incredibile situazione, eravamo arrivati vicini ad un accordo equo con Rai e Mediaset. Sky e la Lega si sono rifiutati. Che prevalgano i valori etici e morali, giusto fermare il campionato, sono d’accordo con Tommasi. Sono come sempre prevalsi gli aspetti economici in certe situazioni”.