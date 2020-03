Coronavirus, sciopero dei calciatori: le ultime ed il comunicato

Coronavirus, sciopero dei calciatori? L’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, ha proclamato lo sciopero. L’A.I.C. ha diramato un comunicato uffiiale “nell’intento di tutelare il diritto fondamentale alla salute dei propri associati, anche al fine di garantire la loro incolumità potenzialmente lesa da un pericolo alla propria salute grave ed immediato”.

Per questo motivo, come già anticipato dal presidente in mattinata, l’AIC ha provlamoto lo stato di agitazione e lo sciopero per le giornate del 08/03/2020 e del 09/03/2020, che potrebbe anticipare un’azione collettiva.

Tale provvedimento, da parte dell’Associazione Italiana Calciatori, è scaturito dopo alcuni colloqui diretti tra i rappresentanti di Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro. Il comunicato recita ancora:

“Come noto, il Paese si trova in una situazione di emergenza sanitaria a causa dell’esplosione epidemiologica del COVID-19 che, da ultimo, ha portato il Governo ad adottare nuove misure di contenimento dell’emergenza”.

Questa saranno valide per tutto lo stivale dall’08/03 al 03/04. Queste prevedono anche il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Ultime Inter: il comunicato è una bozza?

In realtà, per ora si gioca regolarmente nonostante i timori. Questo testo, infatti, sarebbe solo bozza. Niente accordo definitivo sullo stop. Il campionato per ora prosegue.