Coronavirus Italia, nuovo contagio tra i calciatori: colpita una squadra di Serie C

Coronavirus Italia Serie C Favalli Reggio Audace l Non c’è tregua per l’emergenza Coronavirus in Italia. Continuano i tanti casi nel nostro paese ed è colpito gravemente anche il mondo del calcio. Dopo lo stop ai campionati dei dilettanti, martedì potrebbe arrivare il lungo stop di quasi un mese almeno del campionato italiano. Intanto anche tra i calciatori sono registrati contagi in Serie C. Questa volta si tratta di un giocatore della Reggio Audace che è risultato positivo. A comunicarlo è la stessa squadra di Serie C con un comunicato. Adesso l’intera squadra dovrebbe essere messa in quarantena preventiva per almeno 15 giorni. Si attende la notizia ufficiale da parte dell’ASL.

Coronavirus Serie C, contagiato Favalli della Reggio Audace

Questo il comunicato del club di Serie C riguardo il contagio subito in squadra. Ad essere colpito è Alessandro Favalli della Reggio Audace FC. Il comunicato del club:

“Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore, attualmente in buone condizioni di salute , è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”.