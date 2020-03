Coronavirus Italia, Nainggolan alla Serie A: “Giochiamo per chi deve lavorare”

Radja Nainggolan ha parlato della situazione coronavirus, o meglio di come la Serie A dovrebbe affrontarla, visto l’aumentare dei casi.

Serie A, Nainggolan sul tema coronavirus

L’emergenza coronavirus si sta allargando a macchia d’olio. Proprio questa mattina, l’ultimo episodio controverso nel mondo del calcio, quando Parma-Spal è stata sospesa per oltre 1 ora in attesa di capire se fosse giusto giocare o meno. Alla fine si è scesi in campo, con la vittoria degli ospiti con gol di Petagna. Lo stesso attaccante, giudicando il contesto nel quale si è trovato ad operare, ha affermato di volersi fermare d’ora in poi, per rispetto della gravità della situazione.

C’è che invece, come il centrocampista del Cagliari, che crede nel dovere del calcio di andare avanti. Ecco quanto scritto dal Ninja su Instagram: “Ci sono molte persone che pur in una situazione di emergenza come questa non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti. Anche per loro, per la nostra gente, domani ricominceremo con gli allenamenti per preparare le prossime partite“.

Serie A, rischio stop

Come annunciato da Gravina, in caso di un calciatore di Serie A contagiato, sarebbe tutto il campioanato a fermarsi. Ma potrebbe non essere l’unico caso. Con l’allargamento della zona rossa a tutta la Lombardia, molti calciatori pensano che a questo punto la situazione sia diventata troppo grave per poter continuare a giocare e c’è anche chi minaccia lo sciopero, come Damiano Tommasi, presidente dell’associazione italiana calciatori.