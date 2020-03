Conte, Juventus-Inter: “Paura virus? Siamo esseri umani. La Juve domina da 8 anni”

Conte nel post-partita di Juventus-Inter

Conte dopo Juventus-Inter | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dei nerazzurri, al margine della sconfitta subita nella sfida-scudetto, per mano della Juve. Ecco le sue parole.

“Dove l’abbiamo persa? Dopo il primo gol, la partita era molto equilibrata fino a quel momento, nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio noi, cercando il gol, ma poi c’è stato questo gol di Ramsey che ha cambiato un po’ la partita. Noi abbiamo subito questo gol e non siamo stati bravi e capaci a riprenderci, questa è l’analisi. Decisioni della Lega Calcio? Partiamo dal presupposto che siamo tutti esseri umani, è inevitabile che siano delle preoccupazioni, sicuramente non possiamo far finta di niente. Diventa difficile tenere alta la concentrazione, ma come si può alzare la voce in momenti così delicati? Mi auguro che comunque vengano prese le migliori decisioni per tutelare tutti. Gli organi competenti prenderanno le decisioni, noi le accetteremo. Scudetto? Oggi in classifica ci sono sei punti di distanza dalla Juventus – considerando il recupero – e sono le due sconfitte tra andata e ritorno con loro. Bisogna essere positivi, ma questa è una sconfitta che ci deve aiutare a crescere per capire quanto siamo distanti, senza doverci buttare nello sconforto. Io penso che a livello caratteriale e personalità, abbiamo grandi margini di crescita. Questo dobbiamo farlo se vogliamo competere per obiettivi importanti. Parliamo di una squadra che è andata a migliorare di anno in anno, da ben 8 anni. Noi abbiamo iniziato un percorso da sette mesi, almeno se parlo del sottoscritto. Non possiamo fare dei paragoni sulle strutture con una squadra che domina in Italia da 8 anni, bisogna essere pazienti. Continuiamo a lavorare, poi dobbiamo essere bravi a venire fuori. Le altre sono troppo distanti dalla Juve”.