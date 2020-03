Calciomercato Napoli, Kolasinac il possibile sostituto di Ghoulam

Calciomercato Napoli: Kolasinac è un obiettivo per la difesa

Calcio Mercato Napoli Kolasinac | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, specie per le big, le quali stanno continuando a valutare diversi profili, oltre che gestire la questione rinnovi e cessioni. Il Napoli si sta attivando parecchio, e in questi ultimi giorni sta facendo delle considerazioni per quanto riguarda Ghoulam: il terzino algerino ha giocato pochissimo negli ultimi due anni, e i suoi continui acciacchi fisici lo hanno condizionato parecchio anche in vista del futuro. Una riconferma a fine stagione è quasi totalmente da escludere, e pertanto gli azzurri cominceranno la ricerca di un suo sostituto.

I nomi in ballo sono diversi, ma uno in particolare sta suscitando parecchio interesse: Sead Kolasinac, terzino sinistro bosniaco dotato di tantissima forza fisica e buona tecnica. L’Arsenal difficilmente lo tratterrà, e stando a quanto riportato da cm.com, a giugno ascolterà eventuali offerte. Un’occasione importante per il Napoli, che già a gennaio ci aveva fatto un pensierino.

News Napoli: futuro Ghoulam, palla a Gattuso

Kolasinac è un profilo che piace al Napoli, ma prima ovviamente andranno fatte le considerazioni finali per quanto riguarda Ghoulam. Da qui ai prossimi due mesi si deciderà tutto, Gattuso avrà la parola finale sulla questione.