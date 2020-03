Calciomercato Napoli, Jovic è un obiettivo | Il Napoli cerca già di stilare la lista degli obiettivi per il mercato estivo. La rivoluzione potrebbe inziare dalla difesa e terminare in attacco, dopo quella che c’è stata in inverno a centrocampo. Agli azzurri piace Luka Jovic del Real Madrid.

Calciomercato Napoli, Jovic nel mirino

Al Real Madrid non sta trovando spazio nonostante fosse arrivato come un grande crack. Pagato circa 60 milioni di euro, nelle ultime settimane non compare neanche negli elenchi dei convocati di Zinedine Zidane. Il tecnico francese gli ha spesso preferito Vinicius, Rodrygo e Mariano Diaz. Ecco perché in estate, l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte, potrebbe dire addio al Real Madrid. Il Napoli è alla finestra e potrebbe tentare il colpo.

Notizie Napoli, Jovic arriva in estate?

Stando a quanto riferisce AS, il Napoli segue con interesse gli sviluppi della vicenda Jovic-Real Madrid perché da tempo è interessato al serbo. In estate potrebbe dire addio ad Arkadiusz Milik, direzione Atletico Madrid e proprio da Madrid potrebbe scegliere il sostituto, nonostante l’arrivo di Andrea Petagna. Il suo agente, Fali Ramadani, è in ottimi rapporti con Giuntoli e De Laurentiis visti gli accordi già in essere con Maksimovic, Koulibaly, Demme e Malcuit. Il Real Madrid potrebbe scegliere di cedere l’attaccante in prestito se Jovic dovesse confermare la stagione negativa e poi decidere del suo futuro. Il Napoli resta vigile.