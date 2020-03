Calciomercato Napoli, Fabian via a fine stagione: super offerta dal Real Madrid

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz, offerta monstre del Real

Calcio Mercato Napoli Fabian Ruiz | Il Napoli si sta muovendo parecchio sul mercato nelle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda le questioni interni come ad esempio rinnovi e cessioni. La rosa azzurra andrà puntellata per bene a fine stagione, ed è possibile che qualche pezzo grosso possa anche salutare e partire in direzione di grandi club. Uno dei giocatori più richiesti è senza dubbio Fabian Ruiz, il quale dopo un inizio un po difficile, si è dimostrato come uno dei più positivi anche quest’anno.

Il centrocampista spagnolo ha raccolto tantissimi estimatori in giro per il mondo, e soprattutto dalla Spagna, con Real Madrid e Barcellona letteralmente scatenati. Proprio negli ultimi giorni sembra che i Blancos si siano mossi parecchi, e stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare inoltre che abbiano preparato tra i 70 e gli 80 milioni di euro per preparare un vero e proprio assalto. Cifre enormi, che farebbero vacillare chiunque.

News Napoli: Fabian piace anche in Premier

Profumo di patria per Fabian Ruiz, il quale sta ricevendo tantissime avance dalle big spagnole, pronte a riportare il centrocampista dove è nato e cresciuto. Occhio però anche ad un’altra ipotesi: quella della Premier League, con una squadra su tutte interessata. Ecco di chi stiamo parlando.