Calciomercato Napoli, Barisic nome per la fascia | Il Napoli continua ad essere vigile sul calciomercato nonostante un periodo complicato per il calcio italiano. Gli azzurri già da tempo hanno iniziato a programmare la prossima stagione. Il reparto difensivo è quello più puntellato e dopo l’acquisto di Amir Rrahmani per l’estate, Giuntoli è pronto a fiondarsi sul terzino sinistro. Piace Borna Barisic del Glasgow Rangers.

Calciomercato Napoli, Barisic per la fascia sinistra

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta monitorando da vicino gli sviluppi di Borna Borisic. Il terzino sinistro del Glasgow Rangers in inverno è stato seguito anche da Milan e Roma ma al momento il Napoli è l’unico club fortemente interessato al croato. Il Napoli cerca un terzino dopo i continui problemi fisici occorsi a Faouzi Ghoulam e per dare riposo a Mario Rui, sempre titolare ma non sarà facile arrivare all’esterno per l’opposizone di Steven Gerrard. Il tecnico inglese non vuole perdere il suo terzino.

I numeri di Barisic

Il terzino sinistro croato del Glasgow Rangers ha un contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro. La stagione in corso sta mostrando un calciatore molto duttile: bravo in fase difensivo e molto portato per quella offensiva. Ha disputato 34 partite, tra Campionato, Coppa di Lega ed Europa League e ha messo a segno 2 reti e fornito 12 assist vincenti ai compagni.