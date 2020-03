Calciomercato Milan, Rangnick vuota il sacco: “Nessun accordo”

Calciomercato Milan, Rangnick dopo Pioli? E’ arrivato l’annuncio del tecnico

Calciomercato Milan – Rangnick | E’ arrivata una pesante sconfitta quest’oggi per il club rossonero, nella complessa situazione vissuta in Serie A. Sempre più in bilico la posizione di Stefano Pioli, con l’ipotesi Ralf Rangnick che prende dunque quota, dopo le voci venute fuori nel corso delle passate settimane. L’addio di Zvonimir Boban è arrivato proprio a seguito di alcune parole che hanno visto il tecnico al centro delle discussioni. Il futuro del club potrebbe andare su di lui, con Pioli che saluterebbe dicendo addio a fine stagione, dopo pochi mesi dal suo arrivo.

Ultime Milan, arriva l’annuncio di Rangnick sulla situazione: “Non c’è nessun accordo, niente di vero”

E’ arrivato un annuncio importante nel corso di questa giornata, direttamente dall’attuale Head of Sport and development soccer del gruppo Red Bull, Ralf Rangnick. Il tecnico, accostato più volte al club rossonero, ha annunciato di non aver mai avuto niente a che fare con la situazione legata al Milan. Ai microfoni di Sport 1 ha esplicitamente detto: “Non è assolutamente vero, non esiste nessun accordo”. Secca la risposta, dopo le voci di mercato che lo avevano accostato al club rossonero e che hanno provocato un effetto domino all’interno della stessa società, portando così all’addio dell’ormai ex dirigente del Milan, Zvonimir Boban.