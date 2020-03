Calciomercato Milan, Rangnick più lontano: concorrenza dello United

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Rangnick, c’è anche lo United

Calcio Mercato Rangnick | Una situazione societaria davvero molto insolita e complicata per il Milan, che oggi ha accolto il licenziamento di Boban, e che adesso potrebbe essere rivoluzionata nuovamente. Il club rossonero sta attraversando una parte di stagione difficile, soprattutto per via di diversi ribaltoni che potrebbero coinvolgere la panchina di Pioli.

L’attuale tecnico è stato prima confermato, e poi messo in dubbio da Gazidis, che da qualche settimana sta pensando a Rangnick, attuale responsabile di Red Bull. A quest’ultimo potrebbero essere affidati area tecnica e dirigenziale, ma con un ostacolo che nelle ultime ore sta prendendo sempre più forma: si parla di concorrenza, più precisamente dello United. I Red Devils, stando a quanto riportato da The Independent, starebbero pensando ad un cambiamento importante, e sfidano ufficialmente il Milan.

News Milan: Pioli, tra conferma ed esonero

Il futuro di Pioli appare ora più che mai incerto, a maggior ragione adesso, dopo che gli è stata ancora una volta rinnovata la fiducia. La situazione è poco chiara, e se da una parte c’è la volontà di continuare insieme, dall’altra parte si pensa già al sostituto. Molto dipenderà da come finirà la stagione, e soprattutto dalle intenzioni di Elliott.