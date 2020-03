Calciomercato Lazio, Milinkovic in Premier: offerta monstre dallo United

Calciomercato Lazio: Milinkovic, lo United insiste

Calcio Mercato Lazio Milinkovic | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e le principali big del nostro campionato continuano a sondare vari profili, e allo stesso tempo a ricevere avance per i propri gioielli. E’ il caso della Lazio, che in questi ultimi giorni si sta vedendo arrivare tantissime proposte, soprattutto per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sta disputando una grandissima stagione, e le sue prestazioni hanno attirato nuovamente l’attenzione da parte di tante squadre estere, come ad esempio PSG e Manchester United.

Nella mattinata di oggi è arrivata una notizia importante proprio riguardante i Red Devils: stando a quanto riportato dalla stampa inglese, pare che la squadra di Solskjaer sia pronta a spendere ben 100 milioni di euro per prendere Milinkovic. Una cifra enorme, e che sicuramente farebbe vacillare parecchio il patron biancoceleste Lotito.

fonte cm.com

Milinkovic: estate a suon di milioni

Milinkovic è senza dubbio uno dei centrocampista più forti e talentuosi d’Europa, e le sue giocate in Serie A sicuramente non sono passate inosservate. Lo United è pronto all’investimento, così come il PSG, che nella giornata di ieri ha pensato ad una strategia concreta. Il club parigino prepara un’offerta enorme, e sfida ad un duello di mercato lo United. Ecco le cifre.