Calciomercato Juventus, Zidane per la panchina: il francese liberato da Pochettino

Calciomercato Juventus: Zidane, Pochettino può liberarlo per i bianconeri

Calcio Mercato Juventus Zidane | Grandi movimenti di mercato in Serie A, con una Juventus ovviamente sempre molto attiva sia in entrata che in uscita. I bianconeri pensano a rinforzarsi in vista della prossima stagione, senza però escludere importanti cambiamenti anche in società. La panchina di Sarri traballa parecchio, e il club di Torino starebbe già pensando parecchio ad un eventuale sostituto.

Il nome più caldo e suggestivo è quello di Zidane, ad oggi allenatore del Real Madrid, e a sua detta ancora incerto sulla propria permanenza. Il francese è un vero e proprio sogno, e per di più c’è un fattore che favorirebbe non poco la Juventus: stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, se Pochettino dovesse andare ai Blancos, ecco che Zidane si libererebbe per la Juventus. Un intreccio molto intrigante, e che per non è affatto da escludere.

Sarri: ora ti giochi il futuro

Zidane è un’idea più che concreta per la Juventus, oltre che un allenatore che per blasone farebbe senza dubbio la fortuna di qualsiasi squadra. Sarri resta a tutti gli effetti il tecnico dei bianconeri, ma da qui al termine della stagione sarà sempre messo in dubbio. Un ultimatum costante, con il toscano che è chiamato a zittire tutte le voci.