Calciomercato Juventus, Kurzawa in stallo: può approfittarne l’Inter

Calciomercato Juventus: Kurzawa, l’interesse è ancora concreto

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | La Juventus, come sempre del resto, si sta attivando tantissimo sul mercato, con il solo scopo di rinforzarsi ancora di più in vista della prossima stagione. I bianconeri valutano diversi profili in giro per l’Europa, e uno dei nomi più caldi del momento è quello di Kurzawa, terzino sinistro del PSG, e obiettivo di mercato già da qualche mese. Il francese era stato accostato al club di Torino a gennaio, e adesso potrebbe tornare di moda.

Chiaramente bisognerà aspettare la decisione del PSG, attualmente non intenzionato al rinnovo. La Juventus può approfittarne, ma a quanto pare lo stallo attuale potrebbe invece giovare ad un’altra pretendente: l’Inter. I nerazzurri sono pronti a far partire un vero e proprio derby per Kurzawa, ovviamente a suon di offerte. Questa la notizia riportata da goal.com.

Juventus-Inter: duello per Tonali e Chiesa

Kurzawa è un obiettivo comune di Juventus e Inter, e non è affatto l’unico giocatore attualmente conteso tra le due italiane. Tonali è stato infatti seguito da entrambe le squadre, anche se ad oggi i bianconeri sembrano essere in vantaggio. Discorso invece un po diverso per Chiesa, per cui non è ancora possibile fare un pronostico: Commisso ha risposto, i dettagli.