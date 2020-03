Calciomercato Juve, Matic rinnova con il Manchester United

Calciomercato Juventus: Matic obiettivo per giugno, c’è anche l’Inter

Calcio Mercato Juventus Matic | Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, è stato spesso accostato al campionato italiano di Serie A. Tante le big interessate a lui negli ultimi anni, ma il calciatore è sempre rimasto fedele al Manchester United, dove indossa la maglia dei Red Devils dal 2017. Sul calciatore serbo, in scadenza di contratto il prossimo giugno, si è fiondata da tempo la Juventus, che come sempre cerca di chiudere un colpo importante a parametro zero. Su di lui potrebbe aprirsi un Derby d’Italia contro l’Inter, squadra che oggi affronterà la Juve all’Allianz Stadium. Anche il club di Conte è interessato al calciatore, che però ha sempre dimostrato di spingere per un rinnovo di contratto. Ora il club potrebbe accontentarlo.

News Juventus: Matic rinnova con il Manchester United

Nemanja Matic resta un’idea concreta della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampo è uno dei settori che il club bianconero punta a rinforzare, stesso discorso per l’Inter. Intanto, potrebbe aprirsi un’asta per l’ingaggio del calciatore che già ora può trovare l’accordo con un nuovo club. Per ora però il calciatore serbo aspetta il Manchester. A giugno 2020 scadrà il contratto con il club inglese e in un primo momento il rinnovo sembrava distante. Ora però è cambiato qualcosa. Come riportato da Manchester Evening News, il centrocampista serbo sarebbe vicino alla firma del rinnovo del proprio contratto.