Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del City: pronta una super offerta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter: Skriniar, il City torna a fare sul serio

Calcio Mercato Inter Skriniar | L’Inter continua il suo mercato, e in questa fase di stagione i nerazzurri stanno cercando di blindare qualche gioiello. Particolarmente spinoso è il caso Lautaro, sul quale è fortissima la concorrenza del Barcellona. L’attaccante argentino non è l’unico ad essere finito nel mirino di una big, anzi: anche Skriniar piace parecchio all’estero, ed in particolare al Manchester City.

La squadra inglese, dopo essersi defilata nelle ultime settimane, sembra intenzionata a tornare alla carica, e stavolta in maniera più che decisa. Stando a quanto riportato da cm.com, dall’Inghilterra sono sicuri: è pronta una super offerta da ben 70 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che a lungo andare potrebbe anche far vacillare l’Inter, che però ad oggi resta sulla volontà di non lasciar partire il centrale slovacco.

News Inter: Skriniar può dire addio, i sostituti

Skriniar con ogni probabilità sarà oggetto di mercato in estate, e l’Inter vuole prepararsi al meglio ad un’eventuale cessione. Ecco infatti che si pensa già ai possibili sostituti, chiaramente tenendo in considerazione prezzi e valore tecnico. Sul taccuino i nomi di Izzo, Vertonghen e Kumbulla, ad oggi i profili più interessanti per i nerazzurri.