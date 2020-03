Calciomercato Inter, Joao Mario può tornare: la decisione della Lokomotiv

Calciomercato Inter: Joao Mario può tornare in nerazzurro

Calcio Mercato Inter Joao Mario | Una stagione molto positiva per l’Inter, in netta crescita rispetto agli ultimi anni. Le difficoltà sono state tante, soprattutto per qualche giocatore, non propriamente coinvolto nel progetto. E’ il caso di Joao Mario, ex nerazzurro e sicuramente non uno che ha inciso con il club meneghino. Un’esperienza all’Inter finita male e un amore mai sbocciato. Joao Mario si è lasciato alle spalle la sua esperienza italiana, almeno per il momento.

Occhio però a come le cose potrebbero cambiare totalmente da qui alla fine del campionato: c’è infatti il rischio concreto per l’Inter di dover riaccogliere Joao Mario di nuovo in rosa. Il motivo? La Lomomotiv non sarebbe intenzionata a riscattare il portoghese, anzi vorrebbe al massimo prolungare di un altro anno il prestito. Questa la notizia riportata da cm.com.

Joao Mario: il ritorno insperato

Un mercato certamente molto intenso per l’Inter, che da qui in avanti continuerà a muoversi in maniera molto intensa sia in entrata che in uscita. I nerazzurri dovranno anche gestire con cura la situazione Joao Mario, tutt’altro che un ritorno sperato. Il portoghese non rientra nei piani di Conte, e qualche settimana fa aveva anche accusato la sua ex squadra. Questi i dettali.