Calciomercato Inter, Icardi futuro incerto: c’è una clausola anti-Juventus

Calciomercato Inter: Icardi, la Juventus ci proverà

Calcio Mercato Inter Icardi | Il mercato di Serie A è ora più che mai attivo, e le principali big del nostro campionato stanno cercando rinforzi in vista della prossima stagione. Qualche altro club invece dovrà gestire qualche situazione interna, come ad esempio l’Inter, ancora alle prese con la questione Icardi. L’attaccante argentino potrebbe non essere riscattato dal PSG, e intanto alla finestra continua ad esserci la solita pretendente di sempre: la Juventus.

I bianconeri sono tuttora interessati al centravanti, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che ci sia una sorta di clausola stabilita tra Inter e PSG: qualora il club parigino decidesse di riscattare Icardi per poi cederlo a un’altra squadra italiana, la somma che spetterebbe ai nerazzurri salirebbe fino a 85 milioni di euro. Ecco che la Vecchia Signora andrebbe quindi a sborsare una decina di milioni in più, per un’operazione costosissima.

Icardi è un giocatore che piace tantissimo alla Juventus, molto meno a Conte, che lo reputa completamente fuori da ogni piano. In estate i bianconeri potrebbero quindi decidere di preparare un assalto, sempre se il PSG non decida di tenersi l’argentino. Paratici studia già la strategia, e prepara le contropartite.