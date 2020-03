Juventus, Sarri: “Con l’Inter per lo scudetto, è la gara più prestigiosa di Serie A. Ronaldo si esalta” [VIDEO]

Juve Inter, parla Maurizio Sarri

Juve Inter Sarri | Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto in ai microfoni ufficiali della Juve in vista del match di Serie A contro l’Inter, valido per il recupero del 26 turno di Serie A Tim. Alla fine si giocherà all’Allianz Stadium, ma senza pubblico. Porte chiuse a Torino e in tutta Italia per almeno un mese a causa dell’emergenza coronavirus. Oggi le parole dell’ex Antonio Conte per l’Inter, il tecnico tornerà in quello stadio ma senza pubblico.

Ultime Juve, le parole di Sarri

“La gara è bella, è chiaro che Juventus-Inter è la partita più prestigiosa della Serie A, per storia, blasone e per le squadre. Quest’anno anche per classifica. L’Inter è diventata dopo anni di nuovo la favorita del campionato come noi, è importantissima per la classifica. Speriamo in una partita bella e di divertirci, è una gara bella da giocare ma molto difficile. Abbiamo fatto periodi diversi tra Champions persa e cancellazione di partite. Dopo un po’ di casino ora siamo concentrati su questa partita, siamo arrivati al match con la testa giusta.

Sarà la partita 1000 di Cristiano Ronaldo, è un giocatore che si esalta in tutte le gare. E’ un giocatore in grande attività ancora, è un grande traguardo, sarà uno spunto per i compagni per fargli un regalo.

Il loro modo di giocare può portarci problemi, giocano molto alti. E’ una partita difficile da preparare e favore, ma lo sarà anche per loro. A livello di risultato non so quanto potrà incidere il risultato, fare possesso palla alto nella loro metà campo è una nostra caratteristica, sarà più importante del solito. Noi in questo momento stiamo recuperando tutti i calciatori, è molto importante, si eleva anche la qualità degli allenamenti. Abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse l’uno dall’altro”.