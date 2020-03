Ultime Brescia, infortunio per Balotelli: l’attaccante si ferma in allenamento, la situazione

Ultime Brescia – Infortunio Balotelli | Si ritorna in campo per questo weekend, dopo il caos totale vissuto in Serie A, per l’allarme Coronavirus. A tornare in campo è anche il Brescia, che affronterà il Sassuolo a porte chiuse. Si è fermato questa mattina in allenamento, il centravanti delle rondinelle, Mario Balotelli. Un infortunio per il calciatore, che adesso è in dubbio per la gara. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il club sarebbe in allarme per le sue condizioni. In vista dei prossimi impegni, potrebbe dare forfait l’attaccante ex Milan e Inter.

Notizie Brescia, tegola Balotelli: le condizioni in vista dei prossimi impegni

Si è fermato in allenamento il centravanti del Brescia e la sfida contro il Sassuolo è ora in dubbio per lui. Come rivelato dalla rosea, è uscito zoppicante dalla sessione di allenamento. In questo momento, non sarebbe in condizione per giocare il prossimo match, lo staff medico proverà a recuperarlo, ma saranno le prossime ore a dare esito. Il mal di schiena lo tormenta, si attendono nuovi esami per capire meglio la sua situazione, nel frattempo il tecnico Lopez valuta le sue alternative. In avanti tornerà Torregrossa, ma ci sarà da capire chi andrà ad affiancare il capitano del Brescia: scelte che andranno su Donnarumma o Ayè, l’italiano parte leggermente favorito nel ballottaggio.