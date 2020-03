Parma-SPAL, D’Aversa ai microfoni del club

Parma Spal D’Aversa | Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni ufficiali del club crociato in vista del match di domani contro la SPAL di Serie A. Recupero della 26a giornata che si è giocata la scorsa settimana ed è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. Questi intanto i calciatori convocati che saranno a disposizione per domani, recuperati Kucka e Kulusevski:

Portieri : Colombi, Corvi, Radu;

: Colombi, Corvi, Radu; Difensori : B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Regini;

: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Regini; Centrocampisti : Brugman, Grassi, Kucka, Kurtic, Kulusevski;

: Brugman, Grassi, Kucka, Kurtic, Kulusevski; Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Siligardi, Sprocati.

Parma-Spal, le parole di D’Aversa

“La squadra si è ben comportata in questo periodo, non posso dire nulla ai miei. In allenamento ho sempre visto grande intensità. I primi giorni, non sapendo contro chi avremmo dovuto giocare, abbiamo lavorato su noi stessi. Una volta saputo che l’avversario del prossimo turno sarebbe stata la SPAL, abbiamo iniziato a lavorare sui nostri avversari e preparato la partita tatticamente. Dovremmo essere bravi nonostante tutte la difficoltà legata all’assenza del pubblico. Non giochiamo da due settimane, fisicamente possiamo risentirne. La Spal viene ad affrontarci per cercare di salvarsi e fare punti, quello è anche il nostro obiettivo e i ragazzi saranno carichi. Situazione anomala quella di giocare senza spettatori, non ci sono precedenti e quindi è difficile lavorare su questo aspetto mentale. Partita in tribuna? Dall’alto sei penalizzato nel comunicare con i giocatori, ma sotto l’aspetto tattico leggi meglio la gara. Domani cambierà che non ci sono io a urlare a bordo campo”.