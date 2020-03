Oroscopo di domani 8 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sarà il momento di cominciare una nuova avventura, tra progetti lavorativi e vita privata. La serata vi avvicinerà a chi si era allontanato da te in quest’ultimo periodo. Risolverai alcune questioni passate.

Toro. Miglioramenti da un punto di vista finanziario. Recupero anche dalla stanchezza, perché nell’ultimo periodo siete stati sotto stress. Fatevi avanti nelle conoscenze, non frenatevi con chi vi piace.

Gemelli. Discussioni a inizio settimana, che ti hanno un po’ turbato. In amore non sottovalutare niente, così come in amicizia: la trasparenza potrebbe stabilire un ottimo legame con le persone a cui vuoi bene.

Cancro. Equilibrio nei rapporti sentimentali, ma le discussioni sono comunque alle porte. Rimanda tutto alla prossima settimana.

Leone. In amore ti consiglio di evitare polemiche superflue, vivendo il sentimento con la passione più totale. Mostrate disponibili al vostro partner, sarà una serata costruttiva per consolidare il vostro rapporto.

Vergine. Favoriti i cambiamenti, in serata badate a rilassarvi. State con le persone che vi circondano nel quotidiano, vi aiuteranno a prendere le scelte giuste per la vostra vita.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Metti da parte l’orgoglio nei sentimenti, il nervosismo potrebbe giocare brutti scherzi. Ogni provocazione potrebbe essere decisiva per farti esplodere, tu cerca di farti scivolare le cose addosso.

Scorpione. Tensioni in arrivo, tienile a bada. Il fisico non è al top in questi giorni, evita sforzi esagerati e soprattutto non accumulare stress in questa domenica. Cautela con il segno del Cancro.

Sagittario. Ti consiglio di passare la giornata con la persona che ami, per staccare un po’ dallo stress che vivi nel tuo quotidiano. I conflitti d’amore potranno essere messi da parte.

Capricorno. E’ in arrivo una notizia importante, che cambierà un po’ il tuo quotidiano. Sul lavoro arrivano delusioni, ma ti consiglio di continuare ad essere determinato, così da poterle mettere da parte. Oggi rilassati, ne avrai bisogno.

Acquario. Novità in vista con persone appena conosciute. Non escludere nessuno scenario, non precluderti niente. Programma un viaggio.

Pesci. Serata molto importante per quel che riguarda l’amore. I tempi persi nel corso delle passate settimane, saranno recuperate in giornata. Da domani comincerai nuovamente a badare ai progetti.