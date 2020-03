AIC, Tommasi lancia l’appello: “Fermiamo il campionato!”

Notizie Serie A: Tommasi, arriva l’annuncio shock

Notizie Serie A Tommasi | Le attività sportive italiane hanno subito un vero e proprio shock, causa allarme coronavirus. La situazione è letteralmente surreale, e negli scorsi giorni si è deciso per la ripresa del campionato. I casi in Italia sono in continuo aumento, e nella giornata di oggi è arrivata la clamorosa decisione di chiudere la regione Lombardia. Una notizia molto grave, e che sicuramente avrà un impatto devastante anche sul calcio italiano.

A proposito di questo, qualche ora fa, è arrivato un clamoroso annuncio su twitter da parte di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, il quale ha voluto esclamare a gran voce: “Fermiamo il campionato! Serve altro?”. Parole durissime, e che senza dubbio avranno un eco enorme da qui alle prossime settimane. Volontà chiarissima da parte dell’AIC, anche controcorrente rispetto a Lega Calcio e FIGC.

Stop alla Serie A: un’idea concreta?

Tommasi è stato chiarissimo sulla questione coronavirus, così come il presidente della FIGC, Gravina. La Serie A rischia seriamente di fermarsi definitivamente, ovviamente tutto dipenderà da come si evolveranno le cose, soprattutto da qui al prossimo mese. Domani sera intanto si giocherà l’attesissima sfida tra Juventus e Inter, ovviamente non sarà come tutte le volte. Lo spettacolo ci sarà, ma mascherato da un alone di paura.