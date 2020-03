Notizie Napoli, l’agente di Callejon apre alla permanenza

Ultime Napoli | Josè Maria Callejon potrebbe incredibilmente rimanere in azzurro. Manuel Garcia Quilón, agente tra gli altri dell’esterno azzurro, ha parlato del futuro del calciatore nel corso di un’intervista concessa a Calciomercato.it.

Le parole dell’agente di Callejon

Instancabile, anche se in scadenza?

“José, da sette anni, porta a casa un bottino di quasi 50 partite a stagione, da quando è in azzurro non si è mai fermato ed ha sempre avuto un gran rendimento”.

Contratto?

“La situazione non ha assolutamente influito sul suo atteggiamento, sul suo lavoro quotidiano. Lui è uno che da tutto e lo ha fatto per la maglia e per la città, che sente entrambe sue. Rispetta tantissimo il suo impegno col club e con i tifosi, si è legato a loro con grandissimo affetto”.

Rinnovo come Mertens a sorpresa?