Notizie Inter, caos Zhang: pronta la causa

Ultime Inter, Zhang rischia grosso ora. Come riportato dal Corriere dello Sport, dalla Lega Serie A sarebbe pronta una forte (doppia) multa e il rischio di un’inibizione.

Ma non solo, anche da Dal Pino sarebbe pronta una causa per diffamazione. La story su Instagram contro il numero uno di via Rosellini che aveva rinviato gli incontri programmati a porte chiuse (tra questi anche Juventus-Inter di domenica scorsa) rischia di costare molto Steven Zhang.

Certo, non un peso enorme per le casse del numero uno dell’Inter. Di certo c’è che la vicenda non si esaurirà perché è in arrivo il deferimento della Procura Federale, già da qualche giorno al lavoro, e Dal Pino non ha intenzione di lasciar passare quel «più grande pagliaccio che abbia mai visto» scritto da Zhang jr..

Per questo motivo, quando la Procura Federale deferirà Zhang le soluzioni sono due: un patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento oppure la sentenza della Disciplinare.

Ultime Inter: punita anche la società

Rischia anche l’Inter? La società non è vero che non rischia: può arrivare una multa che può arrivare fino a 50.000 euro e che in questo caso sarà doppia perché ce ne sarà una indirizzata a lui e una (della stessa entità) per responsabilità diretta al club. C’è però anche la possibilità dell’inibizione ovvero l’impossibilità a svolgere la propria carica per un certo periodo.

Ovviamente, nessuna delle due cose per Zhang rappresenta un problema insormontabile e soprattutto la seconda si trasformerebbe in una pena simbolica. L’offesa è stata rivolta anche alla FIGC perchè Dal Pino è vice presidnete: per questo l’offesa può arrivare a 5 mesi anche se la realtà potrebbe essere diversa ovvero doppia multa.