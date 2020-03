News Milan, Ibrahimovic-Lletget: lo statunitense accusa Ibra

News Milan, Ibrahimovic: che attacco dall’ex compagno di squadra. L’attaccante del Milan ha lasciato gli Stati Uniti d’America ritornando in Italia, precisamente al club rossonero. Un apporto importante alla Major League Soccer, con lo svedese che – al momento del’addio – con il suo enorme ego, ha pure ribadito quanto importante sia stato il suo approdo in America, per la crescita del calcio da quelle parti. A Los Angeles ha lasciato una forte impronta, ma non solo positiva. Sì, perché tra quelli che hanno visto il ‘negativo’, c’è il suo ex compagno di squadra dei Los Angles Galaxy, Sebastian Lletget. Ai microfoni di BSI The Podcast non ha utilizzato parole molto carine nei riguardi del campione del Milan: “Difficile giocare contro di lui, ancora di più giocarci assieme”.

Ultime Milan, le parole di Lletget su Ibrahimovic

Il calciatore della nazionale statunitense, Sebastian Lletget, ha parlato del suo ex compagno di squadra, Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole, di attacco, nei riguardi dello svedese: “Da quando è andato via Ibrahimovic, c’è sicuramente un’atmosfera migliore nello spogliatoio. Anche la chimica di squadra, si può solo costruire con il tempo. Prima non eri libero. Era molto frustrante. A volte si sentiva la voglia di togliersi le scarpe e lasciare il campo. È difficile giocare contro di lui, ma lo è ancora di più giocare con lui”.

Lletglet racconta il retroscena su quello spintone in barriera all’ex compagno di squadra:“È totalmente follia fare una cosa del genere a un tuo compagno di squadra. In quell’occasione gli dissi chec’era un uomo libero, gli chiedevo se dovessi andare o meno. Mi ha detto di rimanere lì, poi quando l’avversario stava per calciare mi ha spinto via. È stato uno dei momenti in cui ha mostrato la sua vera natura”.