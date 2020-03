Mercato Inter: Werner al posto di lautaro?

Ultime Inter: Werner può arrivare in estate

Notizie Inter, Werner in estate? Tifosi preoccupati, può essere il sostituto di Lautaro Martinez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro guarda in Bundeliga.

Fari puntati sul Lipsia dove incanta ancora Timo Werner che la scorsa estate ha rinnovato con il club della Red Bull, spuntando una clausola da 60 milioni.

Una cifra allettante per un attaccante di 24 anni (compiuti ieri) che ha segnato tanto in Bundesliga. Il ragazzo, inoltre, ha anche maturato importanti esperienze sia in Champions sia nella nazionale tedesca.

Ad oggi il calciatore piace ad Inter e Juve che si sono messe sulle sue tracce: ma sul talento ci sono anche big europee.

Ultime Inter: Werner va preso subito

Il cartellino di Werner vale sforzi importanti, e gli interessi non sarebbero solo semplici manovre di disturbo. Anche perché la sua eventuale nuova sistemazione potrebbe compromettere anche la posizione di chi oggi è in organico. La Juventus, punta a smaltire Gonzalo Higuain e magari accaparrarsi Mauro Icardi. L’Inter convive con il dubbio Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona che potrebbe anche decidere di pagare la clausola dell’argentino per portarlo in Liga. Ad ogni modo, le due società, sanno che il talento tedesco va bloccato subito prima di Euro 2020 dove la punta sarà titolare nella Nazionale tedesca, una delle favorite per vincere il titolo.