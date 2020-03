Juventus-Inter, le probabili formazioni: Eriksen in ballottaggio con Vecino

Uno dei derby d’Italia più discussi di tutta la storia ancora prima di essere giocato: domenica sarà la volta buona per assistere invece alla sfida tra Juventus e Inter. Diamo un’occhiata alle formazioni probabili secondo fantacalcio.it.

Probabili formazioni di Juve e Inter: fuori Higuain

Sarri dà fiducia ai leader per venire fuori da un momento complicato, in un Allianz Stadium deserto. Nella linea difensiva potrebbe tornare Chiellini, che ha beneficiato di un periodo extra di recupero ma non è ancora al meglio. In attacco Cuadrado è in vantaggio per una maglia da titolare su Higuain e Douglas Costa per scendere in campo assieme a Ronaldo e Dybala. Panchina, almeno inizialmente, per l’argentino al centro di molte voci di mercato. Molti enigmi in mediana, dove però tornare Pjanic. Ai suoi lati potrebbe giocare Matuidi con Bentancur

Handanovic, che fino ad una settimana fa era ancora in bilico, domenica sera tornerà a difendere la porta nerazzurra al meglio della forma. Il dubbio più grande per Conte riguarda Eriksen che potrebbe giocare da titolare vista anche l’assenza di Sensi con Brozovic e Barella. Il danese, che da gennaio non ha impressionato e non ha ancora trovato una collocazione in campo, è in ballottaggio con Vecino per partire dal primo minuto. Rischia il posto anche Candreva che è in queste ore insidiato sulla destra da D’Ambrosio per dare maggiore equilibrio. Out per infortunio ancora Moses, in attacco freme il duo Lukaku-Lautaro.

Così in campo Juventus e Inter: le scelte di Sarri e Conte

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte