Calciomercato Napoli: Petagna per arrivare a Belotti, Milik via

Calciomercato Napoli: Petagna a Torino per Belotti?

Ultime Napoli, Petagna potrebbe andare al Torino, Belotti in azzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri valutano vari profili per l’attacco.

Attualmente il Napoli ha 4 prime punte sotto contratto. Llorente, Mertens, Milik e Petagna – e una serie di esterni offensivi invidiabili: Callejon, Insigne, Lozano e Politano, senza dimenticare Younes.

Tuttavia in estate potrebbe cambiare qualcosa: il Napoli potrebbe chiudere l’assalto dall’ivoriano Jeremie Boga, attualmente a Sassuolo, e ad Andrea Belotti, capitano del Torino. Entrambi obiettivi non semplici da raggiungere ma gli azzurri ci proveranno.

Sull’esterno d’attacco del Sassuolo il Napoli c’è da tempo: il classe 1997 cresciuto nel Chelsea che detiene il diritto di recompra. Per questo motivo il Sassuolo per cederlo dovrebbe prima cancellare la clausola.

Ultime Napoli: la situazione legata a Belotti

Per Belotti, invece, la situazione è diversa. Tutto ruota intorno alla trattativa per il rinnovo di Arek Milik, attualmente contrattualizzato fino al 2021. C’è ancora distanza tra le parti.

Con il rinnovo di Mertens, Llorente sarà svincolato a giguno mentre Andrea Petagna, preso a gennaio dalla SPAL e lasciato in prestito, potrebbe finire al Torino.

Non sarà semplice per gli azzurri arrivare a Belotti, visto che il presidente Urbano Cairo difficilmente si priverà del suo giocatore più importante. Ecco allora che Petagna potrebbe diventare anche una proposta di scambio per il Torino. Il triestino sta facendo bene alla Spal e sembra pronto per un’occasione importante.