Calciomercato Napoli, Callejon seguito da Siviglia e Valencia

Calciomercato Napoli: Callejon, Siviglia e Valencia alla finestra

Calcio Mercato Napoli Callejon | La Serie A sta per riprendere il suo flusso, ma ciò che non si è mai fermato in questo periodo piuttosto complicato, è senza dubbio il mercato. Molte squadre stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione, mentre altre valutano le proprie situazioni in rosa, come ad esempio eventuali cessioni e rinnovi di contratto. Il Napoli su questa faccenda è molto attivo, e in questi ultimi giorni ha cercato di risolvere diversi casi, tra cui quello Callejon.

L’esterno spagnolo è in squadra da 7 stagioni, e la scadenza a giugno sta preoccupando non poco. Intanto sull’ex Real Madrid ci sono diverse squadre, in particolare due dalla Spagna: Siviglia e Valencia, che al momento sembrano interessate alla finestra. Gli azzurri dovranno prendere una decisione, così come lo stesso Callejon. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Napoli: la decisione su Callejon

Il futuro di Callejon ad oggi è molto incerto, soprattutto vista e considerata la situazione relativa al rinnovo. L’accordo ancora non è stato trovato, ma le intenzioni del Napoli sembrano ormai chiare: prolungare il contratto, e far proseguire per l’ennesima volta la storia d’amore. A proposito di questo nella giornata di oggi ha parlato Quilon, agente di Josè Maria. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.