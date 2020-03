Calciomercato Napoli, Boga è un obiettivo: la strategia di Giuntoli

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli, Giuntoli studia il colpo Jeremie Boga: la situazione

Calciomercato Napoli – Boga | Gli azzurri tentano la rifondazione per quel che concerne il reparto offensivo. Sì, perché a centrocampo sono arrivati Demme e Lobotka a riempire un reparto sfaldato dalle cessioni degli ultimi due anni e adesso toccherà all’attacco. Dopo l’arrivo di Petagna e Politano, potrebbe essere la volta di un altro esterno offensivo, che andrebbe a scalciare ancora di più l’idea rinnovo per José Callejon.

Il giocatore del Sassuolo, Jeremie Boga, potrebbe andare via a fine stagione, lasciando il club neroverde e cercando un’altra soluzione in Serie A. Il Napoli potrebbe fiondarsi sul calciatore ivoriano della società di Reggio Emilia. L’operazione non è ovviamente semplice, perché il Chelsea – club da cui lo ha prelevato il Sassuolo – si è garantito un diritto di recompra di circa 15 milioni.

Ultime Napoli, gli azzurri vogliono soffiare Boga al Chelsea: c’è l’approvazione di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli continua la sua corsa verso il mercato, attraverso l’attivissimo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, si sarebbe fiondato sul classe ’97 del Sassuolo, Jeremie Boga. Sul calciatore ivoriano ci sarebbe il benestare anche del presidente Aurelio De Laurentiis, stregato dalle sue prestazioni. L’intenzione sarebbe infatti quella di anticipare il Chelsea, cercando di non sbagliare alcuna mossa, per evitare di far lievitare il suo prezzo.