Calciomercato Napoli, Giuntoli studia il colpo Jeremie Boga: la situazione

Calciomercato Napoli Boga | La SSC Napoli a lavoro per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, con il suo staff, sta allestendo la squadra da affidare nelle mani di Gattuso (che quasi sicuramente sarà confermato). Arrivati a gennaio Demme, Lobotka e Politano, con Petagna ingaggiato che sbarcherà a Napoli a giugno. Vicini i rinnovi di Mertens, Maksimovic e Zielinski e offerte presentate a Callejon e Milik. Il Napoli lavora su tutti i fronti senza sosta, intanto, si guarda in casa Sassuolo, dove piacciono e non poco i profili come quello di Jeremie Boga e Domenico Berardi. Boga è un vero pallino di Giuntoli che vuole portarlo in azzurro a tutti i costi dopo la grande stagione in neroverde. Da monitorare la situazione dell’attaccante, dato che il Chelsea si è garantito un diritto di recompra di circa 15 milioni, che sembra intenzionato ad esercitare per rivendere il calciatore a cifre molto più alte. Su di lui potrebbero fiondarsi più facilmente quindi club da tutta Europa. Intanto il suo agente parla del futuro del proprio assistito.

Calcio mercato Napoli: Boga l’obiettivo, le parole dell’agente

Queste le parole di Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie:

“Col Napoli abbiamo parlato già a dicembre, i colloqui si nono fermati lì. Jeremie sarebbe sicuramente entusiasta, vuole arrivare a giocare per club simili di alta fascia. Impossibile dire già ora se resterà ancora in Serie A il prossimo anno, magari domani arrivano delle grandi offerte da Spagna, Germania o Francia e decide di accettarle. Lui vorrebbe restare ancora in Italia, si è ambientato bene e ama questo paese e come si vive qui questo sport”.