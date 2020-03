Calciomercato Milan, Boban: è il giorno dell’addio, attesa l’ufficialità

Calciomercato Milan, Boban dirà addio: in giornata arriverà l’ufficialità

Calciomercato Milan – Boban | E’ giunta ai titoli di coda l’avventura del Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban. Quest’oggi si arriverà all’ufficialità dell’addio, con la separazione tra lui e il club rossonero. Nel corso della giornata di ieri, come rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata la lettera da parte del Milan di chiusura del rapporto per giusta causa.

Caotiche le ultime giornate in casa Milan, con le parole del croato che non sono state digerite ai vertici della società. E’ per questo che il patron Elliot ha deciso di chiudere i rapporti con l’ex calciatore rossonero ed è per questo che, adesso, cambierà tutto per Stefano Pioli. Adesso il tecnico va verso la permanenza.

Si chiude, dopo neanche un anno, l’avventura di Zvonimir Boban al Milan. Era finito al centro delle polemiche dopo dei mesi disastrosi del club rossonero, poi un po’ in ripresa per essere stato uno degli artefici del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al club di Milano. Le ultime parole annunciate qualche giorno fa, proprio alla rosea, non sono state viste di buon occhio dalla società milanista, pronta ora a salutare il proprio dirigente. Quest’ultimo, tornerà in Uefa: presto è annunciata l’ufficialità da parte del club con sede in via Aldo Rossi. Da valutare adesso anche la posizione di Paolo Maldini. Quest’ultimo, potrebbe dire addio a fine stagione.