Notizie Lazio, Leonardo prova a prendere al PSG Milikovic Savic e Inzaghi

Calciomercato Lazio Milinkovic Savic PSG | La Lazio vola. La squadra di Simone Inzaghi, si trova al primo posto, in attesa del recupero della Juventus che giocherà contro l’Inter domani sera all’Allianz Stadium. Un Allianz che sarà a porte chiuse e che non potrà dare il giusto contributo solito ai bianconeri. Intanto, uno dei tanti calciatori che si stanno esaltando in questa stagione è Milinkovic Savic che da tempo è finito nel mirino del PSG. Il centrocampista serbo ha un contratto in scadenza nel 2024 e il presidente Lotito non ha intenzione di privarsene, a meno che non arrivino offerte folli. Queste tipo di offerte il Paris Saint-Germain è abituato a farne, visto gli investimenti degli ultimi anni come Neymar e Mbappe. Intanto, il PSG è anche su Inzaghi, visto che a fine anno saluterà Tuchel. Leonardo vuole portarlo a tutti i costi a Parigi e Lotito prova blindarlo. A fine stagione si siederanno a tavolino le parti, con l’idea di andare verso il rinnovo. L’attuale contratto di Inzaghi è in scadenza nel 2021.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic verso il PSG: pronta la maxi offerta

Sergej Milinkovic-Savic non lascerà la Lazio secondo il presidente Lotito, a meno che non arrivino cifre folli presentate dai club nella capitale. Su di lui c’è il fortissimo interesse del PSG che è pronto ad accontentare Lotito e presentare almeno 100 milioni di euro.