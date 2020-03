Calciomercato Lazio: Milinkovic al PSG, pronti 100 milioni

Calciomercato Lazio: Milinkovic può andar via

Notizie Lazio: Sergej Milinkovic-Savic medita l’addio. Il centrocampista prima vuole regalarle lo scudetto ai suoi tifosi e poi in estate potrebbe lasciare la capitale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain si sarebbe già mosso seriamente per il centrocampista serbo. Il serbo anche anche fuori dal campo, si è ritagliato un ruolo sempre più importante. Da condottiero. Il centrocampista in questi mesi resta l’uomo copertina nonostante la mole impressionante di gol di Immobile, le «genaliate» di Luis Alberto, la tempra di Leiva, la carica di Acerbi.

Ma Savic, soprattutto per via dell’età, è quello che ha maggiore appeal sul mercato, più ampio risalto a livello internazionale. E poi Milinkovic ha dimostrato di essere anche l’uomo decisivo nelle partite decisive, quelle contro le grandi. Ha risolto i match di campionato con Juventus e Inter, è stato determinante pure nella sfida di Supercoppa italiana contro i bianconeri.

Ultime Lazio: impossibile rifiutare 100 milioni?

Per questi motivi, la prossima estate i top club europei torneranno sicuramente alla carica per portarlo via dalla Lazio. Uno, il Psg, si sarebbe già mosso in maniera seria. Lotito ha ribadito di volere almeno 100 milioni per il suo cartellino e questa volta però le sua richiesta potrebbe essere soddisfatta. Specie se la Lazio arrivasse allo scudetto. Il ds dei parigini Leonardo non ha mai fatto mistero di voler prendere il calciatore anche se intanto tratta altri centrocampisti in quel ruolo.