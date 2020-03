Calciomercato Lazio, Inzaghi conteso tra Barcellona e Paris Saint-Germain: i dettagli

Calciomercato Lazio – Inzaghi | Sta facendo ‘volare nel cielo’ la sua aquila, Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste è ai vertici del campionato italiano e in questo week-end resterà fermo a guardare, magari accomodandosi sul divano di casa per capire cosa ne verrà fuori dal big match dell’Allianz Stadium, Juventus-Inter. Un primo posto che si terrebbe stretto Inzaghi, così come i tifosi laziali e lo stesso Lotito farebbero con il tecnico biancoceleste. Sì, perché il suo incredibile exploit sulla panchina della Lazio, nel corso di questi ultimi anni, ha acceso su di lui ogni riflettore. Non ci sono solo i club italiani, con Napoli e Juventus che avrebbero tentato di fare qualcosa verso il tecnico, ma spuntano fuori anche società blasonatissime in Europa, come Paris Saint-Germain e Barcellona.

News Lazio, Lotito vuole blindare Inzaghi: ecco la sua strategia per trattenere il tecnico

Sono diverse le squadre interessate al tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, però, il presidente Claudio Lotito non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al suo allenatore. A fine stagione si siederanno a tavolino le due parti, con l’idea di andare verso il rinnovo. Lo scorso anno il suo contratto fu prolungato fino al 2021, ma adesso Lotito sarebbe pronto a sborsare uno stipendio che possa avvicinarsi a quello dei più ‘ricchi’, Sarri e Conte. Sarà questa la mossa di Lotito, per convincere il suo coach.