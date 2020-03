Calciomercato Lazio: Bonaventura, Giroud e Depay i possibili arrivi

Ultime Lazio, si lavora anche per Bonaventura a zero. Come riportato da Tuttosport, Tare è al lavoro per mettere insieme la squadra per la prossima stagione.

Con la Champions in tasca, l’arrivo più probabile resta quello di Olivier Giroud, con il quale i biancocelesti sono rimasti costantemente in contatto anche dopo la fumata nera di gennaio.

Il calciatore si libererà a costo zero dal Chelsea, si sta guardando attorno ma l’opzione Lazio lo stuzzica. Il secondo calciatore che potrebbe arrivare, sempre a zero, è Jack Bonaventura, il doppione ideale di Luis Alberto. Il rossonero si libera a giugno ed è assistito da Mino Raiola, con cui Lotito lavora da diversi anni. L’unico dubbio è legato alle condizioni fisiche del calciatore ma sulla sua qualità ci sono pochi dubbi.

Intanto, i biancocelesti a fari spenti anche su Memphis Depay, che resta un sogno ma altro che parametro zero, il suo cartellino costa almeno 50 milioni.

Ultime Lazio: via ai rinnovi

Intanto il ds lavoroa sui prolungamenti ed adeguamenti. In bilico Senad Lulic, uomo spogliatoio ma anche in grado di dare il meglio di sé in questa stagione. Il suo contratto scade a giugno ma è già pronto il prolungamento fino al 2021.

In bilico anche le posizioni di Luis Alberto e Thomas Strakosha. Per lo spagnolo è pronto un contratto fino al 2025 a circa 3,5 milioni a stagione (con clausola). Per il portiere, in scadenza nel 2022, il meritato raddoppio di stipendio a 2 milioni per 5 anni.