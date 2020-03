Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, Zidane apre? | Il futuro della panchina della Juventus è tutt’altro che certo. La stagione di Maurizio Sarri non sta proseguendo come si sperava e la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione ha acuito i dubbi sulla permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera. Il futuro potrebbe chiamarsi Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane apre all’addio al Real Madrid

Il futuro di Zinedine Zidane è altrettanto incerto. Il tecnico del Real Madrid ha riportato vittorie e grandio obiettivi sia in Liga che in Champions League nonostante la sconfitta interna contro il Manchester City per l’andata degli ottavi di finale. Ecco il perché del possibile addio ai Galacticos a fine stagione. Alla vigilia di Real Betis-Real Madrid, il tecnico francese ha parlato del suo futuro.

Juventus? “Nessuno mi ha chiamato. Non so nulla, si dicono molte cose, ma io sto pensando solo al Real Madrid“.

Futuro? “Conta solo quello che faccio ogni giorno. Sento la piena fiducia della società, abbiamo tutti lo stesso obiettivo ma sappiamo come funzionano le cose nel calcio. La certezza di quello che verrà non esiste. Sono fortunato ad essere qui. Allenare il Real Madrid è un privilegio ma anche una grande responsabilità. Sono orgoglioso di essere al Real e mi godo ogni momento anche se poi sono i calciatori a scrivere la storia“.

Notizie Juventus, Sarri vive con l’ombra di due miti

Maurizio Sarri non è certo di restare e le voci sui nuovi possibili allenatori della Juventus non favoriscono la sua tranquillità. Prima Pep Guardiola, confermato anche da Andrea Agnelli, e ora Zinedine Zidane. La prossima stagione potrebbe vivere l’ennesimo cambio di panchina per l’ex allenatore di Empoli, Napoli e Chelsea.