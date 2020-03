Calciomercato Juventus, Tonali sogno a centrocampo: bianconeri in vantaggio sull’Inter

Calciomercato Juventus: Tonali, più bianconeri che Inter

Calcio Mercato Juventus Tonali | Continua il calciomercato in Serie A, con tante squadre attivissime in vista di giugno, quando si tireranno le somme e si comincerà a fare i conti con la prossima stagione. La Juventus come sempre si sta muovendo con grande intensità, e il ds Paratici sta cercando di portarsi avanti soprattutto per qualche colpo a centrocampo, di gran lunga il reparto più altalenante in questa annata.

Oltre Pogba, che resta un sogno vivido, si pensa con costanza a Sandro Tonali, probabilmente il talento italiano più brillante in prospettiva. Il centrocampista del Brescia è sondato anche dall’Inter, e le possibilità di aprire un reale duello sono altissime. Ad oggi però, grazie ai continui contatti e avance da parte di Paratici verso il Brescia, la Vecchia Signora sembra in netta posizione di vantaggio. Molta più Juventus che Inter nel futuro di Tonali. A riportarlo è cm.com.

Juventus-Inter per Tonali, ma occhio al Real

Tonali resta una preda di mercato molto ghiotta per la maggior parte delle big europee, compreso il Real Madrid. I Blancos sono un po il terzo incomodo nel duello tra Juventus e Inter, e pare si siano già mossi in queste ultime settimane. Questo il quadro completo della situazione.