Calciomercato Juventus, Pogba si complica: c’è anche il PSG

Calciomercato Juventus: Pogba, si inserisce il PSG

Calcio Mercato Juventus Pogba | La Juventus continua a lavorare parecchio sul mercato, e in queste ultime settimane sta cercando costantemente di portarsi avanti per l’obiettivo Paul Pogba. Il centrocampista francese era ed è tuttora il profilo numero uno per i bianconeri, e la situazione non sembra essere affatto semplice. Sebbene nell’ambiente filtri un certo ottimismo, anche altre pretendenti continuano a muoversi, e stando a quanto riportato da Sun, pare se ne sia aggiunta un’altra: il PSG.

La squadra parigina è interessata concretamente a Pogba, ed apre il duello con la Juventus. Oltre al club di Parigi, la Vecchia Signora dovrà poi tenere in considerazione la concorrenza del Real Madrid, che già in passato a messo parecchio i bastoni tra le ruote nella trattativa. La sensazione è che ad oggi si possa aprire una corsa a tre, ovviamente a suon di offerte e avance.

Pogba-Juventus: ottimismo e concorrenza

Paul Pogba è il vero sogno di mercato della Juventus, e su questi ormai non ci sono più dubbi. La trattativa per portarlo di nuovo a Torino sarà molto complicata, anche perchè la concorrenza cresce e si fa più agguerrita ogni giorno che passa. Intanto dalle parti di Torino i tifosi continuano a sperare, e qualche giorno fa sono arrivate delle dichiarazioni che fanno sognare. Ecco i dettagli.