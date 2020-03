Calciomercato Juventus e Inter, Chiesa: è sfida mercato, la risposta di Commisso

Calciomercato Juventus e Inter: sfida anche fuori dal campo per Chiesa

Calciomercato Juventus e Inter – Chiesa | Sarà big match all’Allianz Stadium, con la cornice che spaventa tutti gli amanti del calcio. Sì, perché lo stadio sarà deserto, ma non mancheranno le emozioni. Il match più atteso in Serie A, valido per la 26a giornata del campionato, andrà a decidere una fetta importante per la stagioni dei due club. Antonio Conte e Maurizio Sarri si giocheranno tutto sul campo, ma occhio perché Paratici e Marotta starebbero facendo uguale lontano dal terreno da gioco. Sì, perché entrambi non hanno alcuna intenzione di mollare quello che è a tutti gli effetti un obiettivo di mercato. Si tratta di Federico Chiesa, gioiello italiano della Fiorentina, che a fine stagione dovrebbe ottenere anche il pass di Roberto Mancini per Euro 2020.

Chiesa: Juventus o Inter? Il mercato si infiamma, la risposta di Commisso

Si potrebbe scatenare una vera e propria asta per il talento della Fiorentina, Federico Chiesa. Sullo sfondo ‘gongola’ il presidente Rocco Commisso perché tra le sue intenzioni ci sarebbe quella di non privarsi del suo talento, ma è chiaro che un’eventuale offerta monstre, cambierebbe tutto in casa viola. Ecco quale sarà la mossa del patron del club toscano: come rivelano i colleghi di Tuttosport, l’intenzione sarebbe quella di arrivare al rinnovo del calciatore, così da ottenere una posizione forte per quel che concerne il mercato. Il prolungamento del contratto andrebbe ad alzare ancora di più le pretese economiche della Fiorentina. La valutazione economica del club sul giocatore, infatti, oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro.