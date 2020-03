Calciomercato Juventus: Icardi in estate, le contropartite

Calciomercato Juventus: Icardi può arrivare

Calciomercato Juventus-Inter: Mauro Icardi spettatore interessato. L’argentino, come riportato da Tuttosport, potrebbe tornare in Italia in estate. La sua avventura in Francia sembra ormai finita. A Parigi, infatti, il fatto di dover convivere con campioni come Neymar e Kylian Mbappé rischia di trasformarsi da un’opportunità di crescita a una sorta di prigione. Per i media transalpini l’ex bomber dell’Inter (124 gol in 219 partite con i nerazzurri) sta soffrendo per questo darà di sicuro un’occhiata a Juventus-Inter, lui che grazie alle 8 reti realizzate in 11 incroci con i bianconeri è stato spesso il re indiscusso del derby d’Italia.

Anche perché l’interessamento del club bianconero è tutto tranne che una banale indiscrezione. Alla dirigenza juventina Maurito piace tanto. Per questo i bianconeri potrebbero convincere il PSG a riscattarlo. Il ds Leonardo deve riscattare il cartellino di Icardi dall’Inter (che pensa già ad un altro bomber) per 70 milioni tondi tondi. Poi sarà il turno del giocatore che non vuole restare.

Calciomercato Juventus: Higuain nell’affare

Ma c’è da considerare il rapporto tra Leonardo al dg Fabio Paratici, oltre ai contatti tra emissari juventini e la moglie-agente fanno pensare ad un’affare comune. Sul tavolo i cartellini di Mattia De Sciglio, che nonostante il mancato scambio estivo con Layvin Kurzawa, piace sempre al Psg. Ma attenzione a Miralem Pjanic, gradito al presidente Nasser Al-Khelaifi. Ed anche a Gonzalo Higuain. Perché al Psg può servire un attaccante non di primo pelo. Difficile che si arrivi ad inserire Paulo Dybala: la Joya potrebbe restare alla Juve.