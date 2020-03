Calciomercato Inter, Milik è un’idea per il prossimo anno: la situazione

Calciomercato Inter, Milik a giugno: sarà addio dal Napoli

Calciomercato Inter – Milik | Potrebbe essere addio a fine stagione per Arkadiusz Milik dal club partenopeo. Il Napoli andrà dritto su Dries Mertens e l’arrivo di Andrea Petagna – non dimenticando Llorente – potrebbe chiudere decisamente la strada per il polacco, che fatica a trovare il rinnovo in azzurro. Sì, perché è in stand-by la situazione legata proprio al centravanti ex Ajax ed è per questo che l’Inter potrebbe approfittarne della situazione. A fine anno gli azzurri potrebbero cederlo, ma non è detto che Milik vada via dalla Serie A. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, potrebbe vedere nel bomber polacco, il suo nuovo terminale offensivo per il suo 3-5-2: in Polonia gioca proprio alle spalle di Lewandowski, un ruolo che gli garantirebbe in avanti, a servizio del gigante Romelu Lukaku.

News Inter, Milik resta sul taccuino di Marotta: è tra i nomi per giugno

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, Arkadiusz Milik potrebbe decidere di non continuare la sua avventura al Napoli. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage dello stesso calciatore. Possibile l’addio a fine stagione, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, pronto all’assalto. L’attaccante fu proposto già all’Inter in cambio di Icardi, con l’argentino che poi non si convinse alla destinazione azzurra, con un lungo braccio di ferro con la propria società. A fine stagione potrebbe esserci dunque un ritorno di fiamma, con il nome di Milik che potrebbe nuovamente essere accostato al club di Milano. Sembra finita l’avventura di ‘Arek’ all’ombra del Vesuvio.