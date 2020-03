Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: futuro in bilico, addio a fine stagione

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez dirà addio a fine stagione: il Barcellona è in forte pressing

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Il ‘toro’ Martinez è tra i calciatori più rappresentativi dell’annata Conte. Il tecnico, ex Juventus, andrà ad affrontare proprio i suoi attuali rivali nella serata di domani all’Allianz Stadium e si affiderà alla coppia formata proprio dall’argentino, a supporto del gigante belga, Romelu Lukaku. I due, assieme, hanno trovato un incredibile ruolino di marcia. Una coppia da ben 39 gol complessivi totalizzati nel corso di questa stagione. Il giovane centravanti dell’Inter, però, è finito ormai da tempo nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana sogna di vedere nel proprio tridente il talento argentino, assieme al Pallone d’Oro, Lionel Messi. La società nerazzurra dovrà fare i conti con il calciomercato: a fine stagione sarà assalto dalla Spagna.

News Inter, il Barcellona intenzionato a pagare la clausola di Lautaro: i nerazzurri si cautelano

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, mentre l’Inter si accinge a sfidare la Juventus, c’è anche da pensare al mercato. L’amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, assieme al suo braccio destro, Piero Ausilio, sta studiando la strategia migliore per non restare a secco al margine di questa stagione. Il Barcellona potrebbe prelevare il calciatore attraverso il pagamento della clausola rescissoria di ben 111 milioni di euro. Un’altra possibilità, è il tentativo di acquistarlo, inserendo nella trattativa delle importanti contropartite tecniche. Sullo sfondo, per l’attacco, restano Werner, Martial e Aubameyang. Giueppe Marotta dunque si cautela, pensa già ai nomi per il futuro dell’Inter.