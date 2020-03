Calciomercato Inter, Izzo colpo possibile: la strategia nerazzurra

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Izzo, ecco come si muoveranno i nerazzurri

Calcio Mercato Inter Izzo | Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, ed in particolare quello dell’Inter, che ad oggi sembra essere ancora a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Conte ha bisogno di nomi nuovi, Ausilio e Marotta cercheranno di accontentarlo ad ogni costo. L’idea principale è quella di rinforzare il reparto difensivo, e magari con profili che già conoscano il campionato italiano.

Il nome più caldo uscito ultimamente è quello di Armando Izzo, difensore del Torino, protagonista di una stagione altalenante. Il centrale è certamente affidabile, già nel giro della Nazionale italiana, e ancora giovane con margini di miglioramento. I nerazzurri hanno intenzione di puntarci seriamente, ma con un’unica strategia percorribile: offrire non più di 20 milioni di euro. La squadra granata ne chiede una 30ina, ragion per cui si dovrà trovare il modo per colmare il gap, magari con una contropartita. Questa la notizia riportata da cm.com.

Ultime Inter: altri due centrali nel mirino

Izzo è un’idea concreta per l’Inter, che però nel frattempo sta sondando altri profili, magari più economici. Sul taccuino ci sono i nomi di Vertonghen e di Kumbulla, due giocatore che già negli ultimi mesi erano stati accostati al club meneghino. Questi i dettagli e la situazione.