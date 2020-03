Calciomercato Inter, Courtois nel mirino | L’Inter valuta il futuro tra i pali. L’età di Samir Handanovic e qualche piccolo acciacco durante le stagioni hanno portato i nerazzurri a guardarsi intorno nonostante le altissime prestazioni dello sloveno. Ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando la situazione di Thibaut Courtois al Real Madrid.

Calciomercato Inter, occasione Courtois?

Il Real Madrid potrebbe attuare un’altra mini-rivoluzione tra i pali. Dopo l’acquisto di Thibaut Courtois e lo scambio con il PSG, Navas-Areola, la prossima stagione potrebbe vedere un altro numero uno tra i pali blancos. Non convincono del tutto le prestazioni del portiere belga acquistato dal Chelsea per 40 milioni di euro e la prossima stagione potrebbe essere rimpiazzato. Non da un nome qualsiasi, però. Al Santiago Bernabeu potrebbe arrivare David De Gea, attualmente al Manchester United. Stando a quanto riferisce SunSport, il Real Madrid avrebbe pronta un’offerta da 80 milioni per il portiere spagnolo che in Premier League non sta rispettando le aspettative. Il suo arrivo chiuderebbe letteralmente la porta a Courtois su cui, a quel punto, si fionderebbe l’Inter.

Courtois, al momento solo suggestione

I fattori che potrebbero portare Courtois a vestire la maglia nerazzurra sono molteplici. I primi riguardano il costo del cartellino e quello dello stipendio. Con il Real Madrid ha un contratto di sei anni a 6,3 milioni netti. Non sarà facile per Marotta e Ausilio convincere il belga anche perché andrebbe prima valutata bene la tenuta fisica di Samir Handanovic che potrebbe garantire altri anni a livelli sostenuti.