Ultime Napoli, l’agente di Veretout: “Vediamo in estate”. Poi la smentita

Notizie Napoli | Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Roma Jordan Veretout, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

“So che De Laurentiis ha chiesto Veretout già a gennaio, ma non erano maturi i tempi. La prossima estate la trattativa potrà evolversi ancora, anche perché la Roma ha in programma di rifondare ancora. Credo che Veretout sia sempre piaciuto anche ad Ancelotti, ma per il suo arrivo al Napoli sarebbe dovuta arrivare la cessione di Allan”.

Ultime Napoli, la smentita

Parole importanti ma che hanno fatto molto rumore nella capitale dove il francese è ormai un titolare inamovibile. Per questa ragione il procuratore è stato contattato anche dalla redazione giallorossa di Romanews.eu:

“Smentisco totalmente quanto vedo scritto. Io ho solamente detto che il Napoli ha chiesto Veretout. Ma ho anche aggiunto che la Roma ha rifiutato. Tutto il resto non è vero”.

L’agente, che a Napoli assiste diversi assistiti tra i quali Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui (transitato proprio da Roma) ha anche parlato di un altro addio, questa volta agli azzurri, che molto probabilmente si concretizzerà in estate per la presenza in rosa di calciatori che ricoprono le stesse posizioni in campo.