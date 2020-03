Ultime Napoli, infortunio per Demme: stop anche per Insigne e Maksimovic

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il Napoli questo fine settimana non giocherà: Gattuso ha ben pensato quindi di tenere il ritmo partita con un incontro in allenamento su 2 tempi, durante il quale però si fermato Diego Demme per un problema fisico. Occhio anche alle condizioni di Insigne e Maksimovic.

Notizie Napoli, out Demme durante l’allenamento

Ecco quanto annunciato dal club azzurro: “Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, ha disputato un solo tempo, così come Demme, a causa di un trauma contusivo al ginocchio“. Un passaggio anche sui lungodegenti Meret e Malcuit, entrambi alle prese col proprio lavoro personalizzato: mentre il primo potrebbe rivedere presto il campo (Gattuso permettendo), per il secondo c’è ancora da aspettare.